Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığından sorumlu Bakanı Lilyana Pavlova, ülkesinin dönem başkanlığının ilk yarısını değerlendirdi ve gelecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pavlova, Sofya'da düzenlediği basın toplantısında, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde AB yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye işaret ederek "Farklılıklarımız var, tartışmalarımız var ancak AB-Türkiye toplantısında yaptığımız gibi, biz çalışmalarımızda, hem Türkiye, hem Balkanlarda hem de Avrupa'da birleştirici köprü oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Pavlova, Bulgaristan'ın, tarihsel deneyimi ve denge oluşturma yeteneğini kullanarak Balkanlarda uzlaşmanın hakim olduğu bir ortam yaratmak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balkanlarda hiç kimsenin büyüklük ve gövde gösterisi yapmasına gerek yok. Dönem başkanlığı sloganımızda da 'Güç Birlikten Doğar' dedik. Bence, şimdilik bu birliği başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yaklaşımı hem Türkiye ile ilgili hem de tüm Balkanlarla ilgili gösterdik. Gayretlerimizi, Avrupa'daki çok sayıdaki kriz ortamının her birinde göstermeye devam ediyoruz."