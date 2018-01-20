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Bulunan paranın sahibini sosyal medyada arıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:27 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Çankırı'da bir esnaf, iş yerinin önünde bulunan paranın sahibini sosyal medyaya yüklediği güvenlik kamerası görüntüsüyle arıyor.

Çarşamba Pazarı Caddesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasının sahibi olan Visali Kara, iş yerinin önünde bulunan ve kendisine teslim edilen paranın sahibini bulabilmek için harekete geçti.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve parayı bir kadının düşürdüğünü tespit eden Kara, paranın sahibini bulmak için önce belediyeye ve zabıta ekiplerine başvurdu, daha sonra güvenlik kamerasından aldığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Visali Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen perşembe günü iş yerinin önünde bir kadın tarafından bir miktar para düşürüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini anlatan Kara, "Bayanın biri, iş yeri önünden geçerken sanıyorum cebinden cep telefonunu çıkarırken bir miktar para düşürüyor. Daha sonra aynı yerden geçen başka bir bayan parayı gördüğünde yan taraftaki esnaf arkadaşlarımıza sesleniyor. Esnaf arkadaşlar da parayı bize getiriyorlar. Biz de kamera kayıtlarımızı izlediğimizde bayanın düşürdüğünü görüyoruz." dedi.

Visali Kara, en kısa zamanda paranın sahibini bulmak istediklerini de kaydetti.

(AA)

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