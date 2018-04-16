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Buluş gerçekleştirenlere 110 bin lira ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana konseptiyle 26-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bilim şenliğinde buluş yapanlara 110 bin lira ödül dağıtacak.Bursa, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ‘THY 7.

Buluş gerçekleştirenlere 110 bin lira ödül

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana konseptiyle 26-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bilim şenliğinde buluş yapanlara 110 bin lira ödül dağıtacak.
Bursa, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ‘THY 7. Science Expo 2018 için tüm hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefiyle projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), dünya çapında ses getirecek bir bilimsel etkinliğe daha imza atacak. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) ev sahipliğinde ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla düzenlenecek ‘7. Science Expo 2018’, 4 gün boyunca Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Organizasyon çerçevesinde 8 farklı kategoride proje yarışması, 100 farklı alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, drone gösterileri ve insansız hava araçları uçuşları yapılacak. Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Singapur gibi farklı ülkeden gelecek ekipler de atölye çalışmaları ve bilim gösterileri yapacak.
110 bin lira ödül
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “THY sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘7. Science Expo 2018’ kapsamında bu yıl 4.’sü düzenlenen proje yarışmasının teması ‘Geleceğin Teknolojileri’ olarak belirlendi. Toplam 110 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmada ‘Çocuk Mucitler’, ‘Genç Mucitler’, ‘Usta Mucitler’, ‘İnsansız Hava Araçları’, ‘Drone’, ‘Mangala Turnuvası’, ‘Autodesk Tasarım ve Modelleme Yarışması’ ile ‘Meslekler Yarışıyor’ gibi 8 ayrı kategori bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) desteğiyle Türkiye genelindeki tüm okullarda proje yarışması çağrısı yapıldı. 78 ilden bin 265 başvuru alındı. Başvurulardan 50 proje finale kalmayı hak kazandı” dedi.
Rekorların festivali
Organizasyona, Polonya ‘Geleceğin Teknolojileri’, Fransa ‘Gastronomi’, İtalya ‘DNA’, Hollanda ‘Astronomi’ ve Singapur ‘Havacılık’ konularında atölye çalışmaları ve bilim gösterileriyle renk katacak. Program kapsamında bu yıl 100 farklı atölye standında 150’e yakın bilim atölyesi yapılacak. 7. Turkish Airlines Science Expo’nun marka değeri arttı, Türkiye’nin yanı sıra dev kurum ve kuruluşlarından güçlü destek geldi. Rekorların festivali Bursa’da geçtiğimiz sene aynı anda 3 bin 417 kişi yaptığı deney ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı. Bu sene ise 500 katılımcı ile 250 mangala karşılaşması rekorlar kitabına girmek için çaba sarf edecek” diye konuştu.
Öte yandan programa katılım sağlayacak 70 farklı kurum arasında Türk Hava Yolları, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, BUSKİ, Belediyespor ve BURULAŞ ile Limak Enerji Uludağ Elektrik, TÜBİTAK, Kidzania, Vıko-Panasonic, Eker Süt, Türk Traktör, Henkel, Aroma, Sbarro Pizza, Emko Elektronik, Popüler Science Dergisi, TRT Çocuk Dergisi, Best FM, Butekom, Ermetal Şirketler Grubu. 4m Teknoloji, Gd Robotics, Eres Biyoteknoloji, Butgem BTSO Eğitim Vakfı, Cacabey Planetaryum, Bursa Model Uçak Kulübü, Kardelen Kestane, Benmaker, Bağcılar Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 8 Meslek Lisesi de yer alıyor.

Buluş gerçekleştirenlere 110 bin lira ödül

Buluş gerçekleştirenlere 110 bin lira ödül

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