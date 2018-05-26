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"Bulutlar dağılacak, masmavi gökyüzü çıkacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Bugün Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Saadet Partilisi, İyi Partilisi ve CHP'lisi ile birbirimizin işine ve içine karışmadan, yan yana duruyorsak bu gökkuşağıdır. Bu gökkuşağının ardından bulutlar dağılacak, mas mavi gökyüzü çıkacaktır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Saadet Partilisi, İyi Partilisi ve CHP'lisi ile birbirimizin işine ve içine karışmadan, yan yana duruyorsak bu gökkuşağıdır. Bu gökkuşağının ardından bulutlar dağılacak, masmavi gökyüzü çıkacaktır." dedi.

Özel, Zafer Caddesi'nde CHP Kırıkkale Milletvekili adayı Ahmet Önal'ın seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin cumhuriyetin kazanımlarını korumak ya da korumamak anlamına geldiğini söyledi.

Bu mücadelenin, onurlu bir cumhuriyet mücadelesi olduğunu savunan Özel, "Artık işin sağı solu, sağcısı solcusu, muhafazakarı ya da milliyetçisi, sosyal demokratı, aydınları bir kenara kalmıştır. Elbette farklılıklarımız var, aynı şeyleri düşünmüyoruz, ayrı siyasi partilerdeniz ama bugün cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun, hepsi yoldaşımızdır. Mesele, Kuvayı Milliye ruhunu içinde hissetme meselesi." diye konuştu.

Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) seçimlerden dolayı ertelenmesini eleştirerek, "Biz bütün annelere sesleniyoruz. CHP'nin iktidarında, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında sınav tarihleriyle seçim tarihleri çakışırsa ertelenen seçim tarihi olacaktır. Kimse çocukların geleceğiyle oynamayacaktır. Anadolu'yu karış karış gezen İnce, 30 Mayıs Çarşamba günü sizlerle buluşacak. İnce'yi yalnız bırakmayın. Tek başınıza gelmeyin, eşiniz, dostunuz arkadaşınızla gelin." ifadelerini kullandı.

Partililerden bütçeleri ölçüsünde kampanyalara ve partiye destek olmaları çağrısında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Yoklukları değil, elde edeceğimiz büyük varlıkları düşünün. Söze başlarken gökyüzü kara yağmur bulutlarıyla doldu, AK Parti ve MHP yüzünden demiştim. Biz hep güzel günler göreceğiz diyoruz. Bu güzel günlere ulaşmanın yolu, gri ve siyah bulutların içerisinde bir gökkuşağı çıkmasıdır. Gökkuşağı bütün renklerin yan yana durabildiği, birbirinin işine ve içine karışmadığı ama aynı doğruda ve doğrultuda birleştiği muhteşem bir doğa olayıdır. Bugün Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Saadet Partilisi, İyi Partilisi, CHP'lisi ile birbirimizin işine ve içine karışmadan, yan yana duruyorsak bu gökkuşağıdır. Bu gökkuşağının ardından bulutlar dağılacak, masmavi gökyüzü çıkacaktır. 24 Haziran'da inşallah TBMM'nin çoğunluğunu alıyoruz. Bütün rakamlar bunu gösteriyor. 24 Haziran günü Muharrem İnce'yi de Cumhurbaşkanı yapacağız."

Özel ve beraberindekiler daha sonra CHP Kırıkkale Milletvekili adayı Ahmet Önal'ın seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

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