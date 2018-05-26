CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Saadet Partilisi, İyi Partilisi ve CHP'lisi ile birbirimizin işine ve içine karışmadan, yan yana duruyorsak bu gökkuşağıdır. Bu gökkuşağının ardından bulutlar dağılacak, masmavi gökyüzü çıkacaktır." dedi.

Özel, Zafer Caddesi'nde CHP Kırıkkale Milletvekili adayı Ahmet Önal'ın seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin cumhuriyetin kazanımlarını korumak ya da korumamak anlamına geldiğini söyledi.

Bu mücadelenin, onurlu bir cumhuriyet mücadelesi olduğunu savunan Özel, "Artık işin sağı solu, sağcısı solcusu, muhafazakarı ya da milliyetçisi, sosyal demokratı, aydınları bir kenara kalmıştır. Elbette farklılıklarımız var, aynı şeyleri düşünmüyoruz, ayrı siyasi partilerdeniz ama bugün cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun, hepsi yoldaşımızdır. Mesele, Kuvayı Milliye ruhunu içinde hissetme meselesi." diye konuştu.