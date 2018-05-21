Bunaltan sıcakta havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da tatilciler, havuzda yüzerek bunaltan sıcakta serinlemeye çalıştı.
Antalya'da 32 dereceye yükselen hava sıcaklığının yüzde 57'yi bulan nemle birleşmesi bunaltıcı etki yarattı. Serinlemek için aileleriyle birlikte su parkına gelen çocuklar havuzdan çıkmazken, yetişkinler ise güneşlenerek bronzlaşmaya çalıştı. Turistik tesislerdeki fotoğrafçılar da turistlerin papağanlarla fotoğraflarını çekti.
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