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"Bundan sonra bizim için durmak yok, yola devam"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan: - "Bundan sonra bizim için durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanımız asla dinlenmediği için bizler de devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Bundan sonra bizim için durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanımız asla dinlenmediği için bizler de devam edeceğiz. dedi."

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kan, "Bu seçim öyle bir seçimdi ki belki bizler hayatta olmayacağız, torunlarımız tarih kitaplarında bugünleri okuduklarında benim büyüklerim bu seçimlerde çalışmışlardı diyecekler. Öyle bir seçim, öyle tarihi bir süreç yaşadık. 2015'te milletvekili sıfatıyla hizmet etmeye başladıktan sonra 3 genel seçim, 3 genel başkan değişikliği, 3 hükümet, bir darbe girişimi sonuna da tatlı bir sistem değişikliği ekledik. Bereketli bir zaman oldu. Teşkilatlarımızla birlikte bu tarihi sürece tanıklık etmek bizim için mutluluktur." dedi.

Ravza Kavakçı Kan, AK Parti ailesinin bir parçası olmaktan ve milletvekili sıfatıyla İstanbul'a hizmet etmekten mutluluk duyduğunu, bu ailenin asıl kahramanlarının teşkilat mensupları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla bir senedir vazife yapıyorum. O sıfata layık olmaya çalışmak büyük bir şeref, bunların yanı sıra, böyle bir teşkilatın bir üyesi olmak gerçekten büyük bir şereftir. Bu davanın kahramanları çok, dahası gizli kahramanları da çok. Biz işin önde görünen tarafını yapıyoruz. Biliyorum ki bu davanın gerçek kahramanları sizlersiniz. İlçe, mahalle teşkilatlarımız, kapı kapı dolaşan, ev ziyaretlerini yapan, esnaf ziyaretlerini yapan, gece gündüz demeden, ramazan demeden siz teşkilatlarımız asıl kahramanlarımızsınız."

Kadın Genel Başkan Yardımcısı olmanın yanı sıra, kadın kollarının kendileri için farklı bir öneme sahip olduğunu belirten Ravza Kavakçı Kan, "Hanımefendiler, hem evlerini idare ettiler, hem ailelerini idare etmeye çalıştılar, hem evdeki büyükleri idare etmeye çalıştılar, bir yandan da işlerini götürdüler. Onlara ayrı bir teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Evde bir iftar, sahur da iki akşam bitmeden yetişemedim." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün kesin sonuçları açıklayacağını, yasal süreç olarak 3 gün sonra Meclis'in yemin töreni için açılacağını hatırlatan Ravza Kavakçı Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumartesi yeni ve kıdemli milletvekili kardeşlerimizle grup toplantımızı yapacağız. Ertesi gün Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak inşallah yemin törenleri gerçekleşecek. Ondan sonra hükümetimiz kurulacak, Meclis Başkanımız seçilecek. 15 Temmuz geliyor. İnsan hayatına karşı yapılmış darbe girişimidir. Şehitlerimizi rahmetle yad edeceğiz, gazilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz. Zaferimizi tekrar hatırlamış olacağız. Ondan sonra da 18 Ağustos'ta Büyük Kongremiz olacak. İlçelerde ve illerde yaşamış olduğumuz yenilenmeyi, Genel Merkezimizde de yaşamış olacağız."

"Bundan sonra bizim için durmak yok, yola devam." diyen Kan, Cumhurbaşkanımız asla dinlenmediği için bizler de devam edeceğiz. Sizler bu süreç içerisinde lütfen istirahat edin, kapı kapı gidip gönül almaya çalışıyorduk ya eve gittiğimizde yüzümüzü unutanların da gönüllerini alalım ve ailelerimizle vakit geçirelim. Onlara teşekkürlerimizi lütfen iletin." ifadelerini kullandı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan'a Beykoz teşkilatını ziyareti sırasında, İlçe Başkan Yardımcısı Deniz Soytemiz ve Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Beykoz

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