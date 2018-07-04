Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kan, "Bu seçim öyle bir seçimdi ki belki bizler hayatta olmayacağız, torunlarımız tarih kitaplarında bugünleri okuduklarında benim büyüklerim bu seçimlerde çalışmışlardı diyecekler. Öyle bir seçim, öyle tarihi bir süreç yaşadık. 2015'te milletvekili sıfatıyla hizmet etmeye başladıktan sonra 3 genel seçim, 3 genel başkan değişikliği, 3 hükümet, bir darbe girişimi sonuna da tatlı bir sistem değişikliği ekledik. Bereketli bir zaman oldu. Teşkilatlarımızla birlikte bu tarihi sürece tanıklık etmek bizim için mutluluktur." dedi.

İSTANBUL (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Bundan sonra bizim için durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanımız asla dinlenmediği için bizler de devam edeceğiz. dedi."

Ravza Kavakçı Kan, AK Parti ailesinin bir parçası olmaktan ve milletvekili sıfatıyla İstanbul'a hizmet etmekten mutluluk duyduğunu, bu ailenin asıl kahramanlarının teşkilat mensupları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla bir senedir vazife yapıyorum. O sıfata layık olmaya çalışmak büyük bir şeref, bunların yanı sıra, böyle bir teşkilatın bir üyesi olmak gerçekten büyük bir şereftir. Bu davanın kahramanları çok, dahası gizli kahramanları da çok. Biz işin önde görünen tarafını yapıyoruz. Biliyorum ki bu davanın gerçek kahramanları sizlersiniz. İlçe, mahalle teşkilatlarımız, kapı kapı dolaşan, ev ziyaretlerini yapan, esnaf ziyaretlerini yapan, gece gündüz demeden, ramazan demeden siz teşkilatlarımız asıl kahramanlarımızsınız."

Kadın Genel Başkan Yardımcısı olmanın yanı sıra, kadın kollarının kendileri için farklı bir öneme sahip olduğunu belirten Ravza Kavakçı Kan, "Hanımefendiler, hem evlerini idare ettiler, hem ailelerini idare etmeye çalıştılar, hem evdeki büyükleri idare etmeye çalıştılar, bir yandan da işlerini götürdüler. Onlara ayrı bir teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Evde bir iftar, sahur da iki akşam bitmeden yetişemedim." diye konuştu.