AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetin eskiyi geri getirmeyi vadettiğini belirterek, "Bunlar ne yeni dünyanın ne de değişimin farkında. Bunlar hiçbir şeyin farkında değil. Şu anda dünya büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğinde. Şu anda dünya 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir toplumsal değişim yaşıyor." dedi.
Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde partisinin İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'ndaki seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra partisinin ilçe teşkilatınca bir tesiste düzenlenen iftar programına katılan Ünal, 16 yıl boyunca hem şeytan taşlayıp hem de tavaf yaptıklarını söyledi.
Hem vesayetle mücadele edip hem de hizmet getirdiklerini kaydeden Ünal, "16 yılda bir diriliş yaşadık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir şahlanış ve yükseliş yaşayacağız." diye konuştu.
Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti hiçbir zaman mahçup etmediğini dile getirerek, seçimler için hem kendilerinin de hem de partililerin en az onun kadar çalışıp, kapı kapı gezmesi gerektiğini belirtti.
- "Başörtüsü zulmüne uğrayan kimdi? Bizdik"
24 Haziran akşamı "yüzlerin ak olmasını" dileyen Ünal, "Vakit Türkiye Vaktidir. Artık Türkiye'nin şahlanma vaktidir, yükselme vaktidir, büyüme vaktidir." dedi.
Ünal, muhalefeti eleştirerek, "Şimdi muhalefet ne vadediyor? Eskiyi vadediyor, eskiyi geri getirmeyi vadediyor. Bunlar ne yeni dünyanın ne de değişimin farkında. Bunlar hiçbir şeyin farkında değil. Şu anda dünya büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğinde. Şu anda dünya 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir toplumsal değişim yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.
"Muhalefet eski sistemi getirecekmiş." diyen Ünal, şöyle devam etti:
"Eski sistem kimi besliyordu? Eski sistem bunları besliyordu. Eski sistem kendisini bu ülkenin sahibi görenleri besliyordu. Eski sistem kime zulmediyordu? Garibe ve gurebaya zulmediyordu. Eski sistemde hastanelerin önünde ölenler kimdi? Bizdik. Hastanelerde rehin alınanlar kimdi? Bizdik. Başörtüsü zulmüne uğrayan kimdi? Bizdik. Bunlar bize efendilik taslamıyorlar mıydı? Kürt'e Kürt denmesinin yasak olduğu, Alevi'ye Alevi denmesinin yasak olduğu, Müslüman'ın Müslüman'ım demesinin yasak olduğu günlere Türkiye'yi geri döndüreceklermiş. Geçti beyim o günler geçti."
Milletin hakkını hukukunu korumaya gelince hiç kimseye eyvallahlarının olmadığını ifade eden Ünal, "Neden Tayyip Erdoğan diyorum? Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan nedir? Millet tarafından seçilmiş olmasıdır. Bu milletin iradesinin onda tecessüm etmesidir. Recep Tayyip Erdoğan'a birisi hakaret ettiği zaman bu aziz milletin tercihlerine hakaret ediyor demektir." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var
ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum