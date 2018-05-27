AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetin eskiyi geri getirmeyi vadettiğini belirterek, "Bunlar ne yeni dünyanın ne de değişimin farkında. Bunlar hiçbir şeyin farkında değil. Şu anda dünya büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğinde. Şu anda dünya 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir toplumsal değişim yaşıyor." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde partisinin İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'ndaki seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra partisinin ilçe teşkilatınca bir tesiste düzenlenen iftar programına katılan Ünal, 16 yıl boyunca hem şeytan taşlayıp hem de tavaf yaptıklarını söyledi.

Hem vesayetle mücadele edip hem de hizmet getirdiklerini kaydeden Ünal, "16 yılda bir diriliş yaşadık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir şahlanış ve yükseliş yaşayacağız." diye konuştu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti hiçbir zaman mahçup etmediğini dile getirerek, seçimler için hem kendilerinin de hem de partililerin en az onun kadar çalışıp, kapı kapı gezmesi gerektiğini belirtti.