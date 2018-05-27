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"Bunlar ne yeni dünyanın ne de değişimin farkında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Şimdi muhalefet ne vadediyor? Eskiyi vadediyor, eskiyi geri getirmeyi vadediyor. Bunlar ne yeni dünyanın ne de değişimin farkında. Bunlar hiçbir şeyin farkında değil. Şu anda dünya büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğinde. Şu anda dünya 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir toplumsal değişim yaşıyor" - "Eski sistemde hastanelerin önünde ölenler kimdi? Bizdik. Hastanelerde rehin alınanlar kimdi? Bizdik. Başörtüsü zulmüne uğrayan kimdi? Bizdik. Bunlar bize efendilik taslamıyorlar mıydı? Kürt'e Kürt denmesinin yasak olduğu, Alevi'ye Alevi demesinin yasak olduğu, Müslüman'ın Müslüman'ım demesinin yasak olduğu günlere Türkiye'yi geri döndüreceklermiş. Geçti beyim o günler geçti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefetin eskiyi geri getirmeyi vadettiğini belirterek, "Bunlar ne yeni dünyanın ne de değişimin farkında. Bunlar hiçbir şeyin farkında değil. Şu anda dünya büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğinde. Şu anda dünya 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir toplumsal değişim yaşıyor." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde partisinin İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'ndaki seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra partisinin ilçe teşkilatınca bir tesiste düzenlenen iftar programına katılan Ünal, 16 yıl boyunca hem şeytan taşlayıp hem de tavaf yaptıklarını söyledi.

Hem vesayetle mücadele edip hem de hizmet getirdiklerini kaydeden Ünal, "16 yılda bir diriliş yaşadık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir şahlanış ve yükseliş yaşayacağız." diye konuştu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti hiçbir zaman mahçup etmediğini dile getirerek, seçimler için hem kendilerinin de hem de partililerin en az onun kadar çalışıp, kapı kapı gezmesi gerektiğini belirtti.

- "Başörtüsü zulmüne uğrayan kimdi? Bizdik"

24 Haziran akşamı "yüzlerin ak olmasını" dileyen Ünal, "Vakit Türkiye Vaktidir. Artık Türkiye'nin şahlanma vaktidir, yükselme vaktidir, büyüme vaktidir." dedi.

Ünal, muhalefeti eleştirerek, "Şimdi muhalefet ne vadediyor? Eskiyi vadediyor, eskiyi geri getirmeyi vadediyor. Bunlar ne yeni dünyanın ne de değişimin farkında. Bunlar hiçbir şeyin farkında değil. Şu anda dünya büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğinde. Şu anda dünya 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir toplumsal değişim yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Muhalefet eski sistemi getirecekmiş." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Eski sistem kimi besliyordu? Eski sistem bunları besliyordu. Eski sistem kendisini bu ülkenin sahibi görenleri besliyordu. Eski sistem kime zulmediyordu? Garibe ve gurebaya zulmediyordu. Eski sistemde hastanelerin önünde ölenler kimdi? Bizdik. Hastanelerde rehin alınanlar kimdi? Bizdik. Başörtüsü zulmüne uğrayan kimdi? Bizdik. Bunlar bize efendilik taslamıyorlar mıydı? Kürt'e Kürt denmesinin yasak olduğu, Alevi'ye Alevi denmesinin yasak olduğu, Müslüman'ın Müslüman'ım demesinin yasak olduğu günlere Türkiye'yi geri döndüreceklermiş. Geçti beyim o günler geçti."

Milletin hakkını hukukunu korumaya gelince hiç kimseye eyvallahlarının olmadığını ifade eden Ünal, "Neden Tayyip Erdoğan diyorum? Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan nedir? Millet tarafından seçilmiş olmasıdır. Bu milletin iradesinin onda tecessüm etmesidir. Recep Tayyip Erdoğan'a birisi hakaret ettiği zaman bu aziz milletin tercihlerine hakaret ediyor demektir." şeklinde konuştu.

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Elbistan Kahramanmaraş

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