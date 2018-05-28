"Bunların derdi milletin güçlenmesini engellemek"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ''Bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. Bunların derdi bu milletin güçlenmesini ve bu milletin ileriye adım atmasını engellemek.'' dedi.
Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile milletvekili adayları Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdulaziz Aslan ile Tut ve Besni ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.
AK Parti Gölbaşı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına da katılan Aydın, burada partililere seslendi.
Ana muhalefet partisinin, üç koyun teslim edildiğinde, akşama kadar en az birini kaybederek dönecek birisini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğini belirten Aydın, ''Partilerini emanet edemediler. Kaç seçim aday oldu. 'Sen parti yönetemezsin' dedikleri birine 'gel de Türkiye'yi yönet' diyorlar. Sen Cumhurbaşkanı seçilirsen, hükümet olursan Türkiye için senin ne öngörün, ne projen var?" diye konuştu.
Aydın, birbirlerine saldıranların bir araya geldiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Birbirlerine saldıranlar şimdi Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında bir araya gelmişler. Peki bu akıl nereden geliyor, onları bir araya getiren irade kimin iradesi? Onların ipi başkalarının elinde. Üst akıl, FETÖ aklı veya şu akıl, bu akıl diyorlar. O akıl ne olursa olsun tek bir amacı var. Bu milleti nasıl hedeflerinden vazgeçiririz ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bu milletin başından nasıl alırız. Tek gayeleri bu. Türkiye'nin yönetimine talipsin ama Türkiye için bir vizyonun, projen olmayacak. Tam tersi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını, AK Parti'nin yaptıklarını yıkmaya talipsin. Bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. Bunların derdi bu milletin güçlenmesini ve bu milletin ileriye adım atmasını engellemek. Türkiye'nin 2023 hedeflerine kavuşmasını istemiyorlar. Biz onun için diyoruz ki, bu yoldan bizleri alıkoymak ve yolumuzdan döndürmek için türlü türlü hilelerle, farklı operasyon çekenleri bileceğiz. Dışarıda olanları ve içeride onunla iş birliği içerisinde olanları bilmek zorundayız. Hizmete talip olanlar var, hizmeti yıkmaya gelenler var."
- ''İrademizi bir başkasının elinde ya da cebinde taşımayacağız"
Kendilerinin eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin mücadelesini verdiklerini anlatan Aydın, şunları söyledi:
"Bir tarafta iki büklüm duran, memurunun maaşını ödemekten bile aciz, IMF'nin kapısında üç kuruş için beş takla atan bir Türkiye vardı. Dışarıdan yönetilen, ipi onların elinde olan ve onların iradesiyle hareket eden bir Türkiye vardı. Ama AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile farklı bir Türkiye geldi. Yeni Türkiye dediğimiz şey de tek bir irade var, o da milletin iradesi. İrademizi bir başkasının elinde ya da cebinde taşımayacağız. Biz kendi irademizle kendimizi yöneteceğiz. Millet kendinden olanı yönetmeye Recep Tayyip Erdoğan ile başladı."
Aydın, açılışın ardından Adıyaman Belediyesi'nin personeli için düzenlediği iftar programına katıldı.
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