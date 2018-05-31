HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Bunların hepsi şer ittifakıdır, milli ve yerli değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir tane projeleri yok. Hep yakacaklar, yıkacaklar. AK Parti'nin başlattığı projeleri çöpe atacaklar. Bunların hepsi şer ittifakıdır, milli ve yerli değil. Bunların vatana, millete vereceği bir şey yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye'nin geleceğiyle ilgili projeleri olmadığını belirterek, "Bunların hepsi şer ittifakıdır, milli ve yerli değil. Bunların vatana, millete vereceği bir şey yok." dedi.

Çavuşoğlu, Akseki ilçesindeki iftar programında vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Akseki'nin yıllardır süren su hasretini giderdiklerini, yol sorununu çözdüklerini, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve müzeleriyle turistleri cezbeden bir ilçe haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de 16 yıldır büyük mücadeleler vererek hizmet ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, AK Parti'nin başarılı olmasını istemeyenlerin "Ülkeyi esas yöneten biziz. Siz semboliksiniz" diye önlerine engeller çıkardıklarını vurguladı. Bu engellerin hepsini aşarken Türkiye'yi kalkındırdıklarını, ekonomisini büyüttüklerini dile getiren Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için tarihi bir önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin büyük hedeflere ulaşabilmesi için 24 Haziran'ın önemli olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis olacak. Yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Güçlü kurumlarla, hızlı kararlarla Türkiye şaha kalkacak. Bu yeni sistemle Türkiye'yi kim şahlandırır? Adayları, partileri izliyorsunuz, beyannameleri dinliyorsunuz. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir tane projeleri yok. Hep yakacaklar, yıkacaklar. AK Parti'nin başlattığı projeleri çöpe atacaklar. Bunların hepsi şer ittifakıdır, milli ve yerli değil. Bunların vatana, millete vereceği bir şey yok. Cumhur ittifakı ise yerli ve milli olanların kurduğu bir ittifaktır." dedi.

Türkiye'nin dünyada küresel bir aktör olmaya başladığına işaret eden Çavuşoğlu, "16 yılda mazlumların umudu olduk. Tüm mazlumlar elini açmış ramazan ayında Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazansın ve insani yardımlar dünyanın her yerine ulaşsın diye dua ediyorlar. Bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye'den değil. Balkanlar'dan, Kafkasya'dan, Orta Asya'daki kardeşlerimizden, 1,8 milyar ümmetten de tüm mazlum ve mağdurlardan da sorumluyuz. Bu bilinçle çok daha güçlü olmamız lazım." diye konuştu.

Program öncesi, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, ilçedeki Etnografya Müzesi'ni de gezerek bilgi aldı.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)
"Vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Akseki Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.