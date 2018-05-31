Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye'nin geleceğiyle ilgili projeleri olmadığını belirterek, "Bunların hepsi şer ittifakıdır, milli ve yerli değil. Bunların vatana, millete vereceği bir şey yok." dedi.

Çavuşoğlu, Akseki ilçesindeki iftar programında vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Akseki'nin yıllardır süren su hasretini giderdiklerini, yol sorununu çözdüklerini, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve müzeleriyle turistleri cezbeden bir ilçe haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de 16 yıldır büyük mücadeleler vererek hizmet ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, AK Parti'nin başarılı olmasını istemeyenlerin "Ülkeyi esas yöneten biziz. Siz semboliksiniz" diye önlerine engeller çıkardıklarını vurguladı. Bu engellerin hepsini aşarken Türkiye'yi kalkındırdıklarını, ekonomisini büyüttüklerini dile getiren Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için tarihi bir önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin büyük hedeflere ulaşabilmesi için 24 Haziran'ın önemli olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 24 Haziran'dan sonra güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis olacak. Yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Güçlü kurumlarla, hızlı kararlarla Türkiye şaha kalkacak. Bu yeni sistemle Türkiye'yi kim şahlandırır? Adayları, partileri izliyorsunuz, beyannameleri dinliyorsunuz. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir tane projeleri yok. Hep yakacaklar, yıkacaklar. AK Parti'nin başlattığı projeleri çöpe atacaklar. Bunların hepsi şer ittifakıdır, milli ve yerli değil. Bunların vatana, millete vereceği bir şey yok. Cumhur ittifakı ise yerli ve milli olanların kurduğu bir ittifaktır." dedi.