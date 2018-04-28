Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, terör örgütünün bölge halkına zulmettiğini anımsatarak, "Burada okullar yakılmadı mı? Yolların yapılmasına engel oldular, camiler yakıldı. 10 binin üzerinde ev tahrip edildi, bir sürü insan öldü. Demokrasiyi en fazla biz istiyoruz. Bunların tek amacı bu demokrasiyi engellemektir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Fakıbaba, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnafı ve Arıcılar Birliğini ziyaret etti. Fakıbaba, kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, önceki gelişine göre Şırnak'ı çok farklı ve gelişmiş bir şehir olarak gördüğünü söyledi.

Şırnaklıların kentlerine sahip çıktığını, bunun önemli olduğunu aktaran Fakıbaba, Şırnaklıların her şeyin en iyisini hak ettiğini dile getirdi.

"Rabbim burada öyle bir güzellik vermiş ki burada her şey var. İnşallah huzurla birlikte birlikteliğimiz, kardeşliğimiz gün geçtikçe daha çok gelişiyor, insanlar daha çok bilinçleniyor. Kardeşlik dururken neden düşmanlık edelim? Bu bölgenin evladı olarak da gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Fakıbaba, her şeyin daha güzel olacağını söyledi.