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"Bunların tek amacı bu demokrasiyi engellemektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Bölge insanı çok ezilmiş, yıpranmış, zulüm görmüş. Allah'ın izniyle devletimiz ve hükümetimizin sayesinde artık bu bitmiştir" - "Burada okullar yakılmadı mı? Yolların yapılmasına engel oldular, camiler yakıldı. 10 binin üzerinde ev tahrip edildi, bir sürü insan öldü. Demokrasiyi en fazla biz istiyoruz. Bunların tek amacı bu demokrasiyi engellemektir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, terör örgütünün bölge halkına zulmettiğini anımsatarak, "Burada okullar yakılmadı mı? Yolların yapılmasına engel oldular, camiler yakıldı. 10 binin üzerinde ev tahrip edildi, bir sürü insan öldü. Demokrasiyi en fazla biz istiyoruz. Bunların tek amacı bu demokrasiyi engellemektir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Fakıbaba, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnafı ve Arıcılar Birliğini ziyaret etti. Fakıbaba, kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, önceki gelişine göre Şırnak'ı çok farklı ve gelişmiş bir şehir olarak gördüğünü söyledi.

Şırnaklıların kentlerine sahip çıktığını, bunun önemli olduğunu aktaran Fakıbaba, Şırnaklıların her şeyin en iyisini hak ettiğini dile getirdi.

"Rabbim burada öyle bir güzellik vermiş ki burada her şey var. İnşallah huzurla birlikte birlikteliğimiz, kardeşliğimiz gün geçtikçe daha çok gelişiyor, insanlar daha çok bilinçleniyor. Kardeşlik dururken neden düşmanlık edelim? Bu bölgenin evladı olarak da gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Fakıbaba, her şeyin daha güzel olacağını söyledi.

- "Bu şehirlerimizi en iyi konuma getireceğiz"

Bölgenin her alanda her geçen gün daha iyiye gideceğini aktaran Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölge insanı çok ezilmiş, yıpranmış, zulüm görmüş. Allah'ın izniyle devletimiz ve hükümetimizin sayesinde artık bu bitmiştir. Buradaki insanlar en iyisini hak ediyor. Eğitimi, kalkınmayı hak ediyor ama öbür taraftan eğitim olmaması için okulları yakmışlar, camileri tahrip etmişler, yolların yaptırılmadığını görüyoruz. İnşallah hükümetimizin de desteği ile hep beraber kardeşçe bu şehirlerimizi en iyi bir konuma getireceğiz."

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Siyaset Akademisi"ne katılan Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, daha önceki siyasetçiler ve yerel dinamikler halkla arasına uçurum koyduğu için halka ulaşılamadığını kaydetti.

Bakan Fakıbaba, "15 yıl önce insanlara tepeden baktılar, halkın içine giremediler, dertleriyle hemhal olmadılar. 15 yıldan beri bu tabuları yıktık. Ben bakanım ama halkın hizmetkarıyım, siz bana destek olmasaydınız ben bakan olamazdım, sizin sayenizde ben buradayım." ifadelerini kullandı.

- "Bunların tek amacı bu demokrasiyi engellemektir"

İnsanların farklı dilleri, giysileri ve renklerinin ülkenin güzelliği olduğunu belirten Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zenginliğimizi fakirlik yaptılar. Burada okullar yakılmadı mı? Yolların yapılmasına engel oldular, camiler yakıldı. 10 binin üzerinde ev tahrip edildi, bir sürü insan öldü. Demokrasiyi en fazla biz istiyoruz. Demokrasiyi bu memlekete en fazla biz getirdik. Bunların tek amacı bu demokrasiyi engellemektir."

Şırnak'ın yakın zamanda çok farklı bir yere geleceğine işaret eden Fakıbaba, alt ve üst yapısıyla yeni huzurlu bir kentin Şırnaklı vatandaşların mutlu olması için yapıldığını vurguladı.

Yoksulluğun biteceğini ifade eden Fakıbaba, "Yoksulluğun arkasından büyük özgürlüklerin geleceğinden emin olun. Terör örgütü sözde özgürlük adına ortaya çıkmıştı ama onların asıl hedefi özgürlüğü kısıtlamak, yasaklamaktı." diye konuştu.

Fakıbaba, hiçbir gücün kardeşliğe halel getiremeyeceğini belirterek, kardeşlik, birlik ve beraberliğin devamının esas olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba şırnak

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