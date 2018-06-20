İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(HDP baraj aşamazsa AK Parti ve Erdoğan daha güçlü gelir) diye 'HDP'ye oy verilsin' diyorlar. Terör örgütleri şımartmaya gelmez. HDP, PKK'nın şubesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin kuruluşundan beri var. Sen nasıl bu partiyi HDP'nin barajı aşması için çalıştırır, adayını cezaevine gönderirsin. Bunun hesabını sandıkta da verecekler öte dünyada da verecekler." dedi.

Zeytinburnu Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Soylu, tarihi ve kritik bir seçime gittiklerini söyledi.

Bu coğrafyada her seçimin kritik ve önemli olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyada herkesin 'acaba benim olur mu?' diye imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu millet her seçimde oy pusulasıyla bir düğümü çözmüştür. Bir gün ezan-ı Muhammedi'yi aslıyla buluşturmuştur. Bir gün Boğaz Köprüsü yapmış, bir gün köylerle şehirleri bütünleştirmiş, bir gün fabrikalar yapmış, bir gün Türkiye'ye enerji santrali yapmış. Kendisine darbe ile terörle anarşi ile ders vermeye çalışanlara helal oylarıyla beraber ders vermiştir. Bu millet çok büyük sıkıntılar çekti. Bu milleti darbelerle, asılan başbakanlarla dize getirmeye çalıştılar. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, irticacı-laik gibi şekillerde birbirine düşürmek için her şeyi yaptılar. İstediler ki birbirimizin gözünü oyalım. İstediler ki uçak yapmayalım, araba yapmayalım, istediler ki baraj, yol, köprü, Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. köprüyü yapmayalım, büyük, güçlü Türkiye'yi yapmayalım, parmak sallayınca onlara uyalım. Onlar ne isterlerse isterlerse istesin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, onlar neyi istemezse yaptı."