İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(HDP baraj aşamazsa AK Parti ve Erdoğan daha güçlü gelir) diye 'HDP'ye oy verilsin' diyorlar. Terör örgütleri şımartmaya gelmez. HDP, PKK'nın şubesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin kuruluşundan beri var. Sen nasıl bu partiyi HDP'nin barajı aşması için çalıştırır, adayını cezaevine gönderirsin. Bunun hesabını sandıkta da verecekler öte dünyada da verecekler." dedi.
Zeytinburnu Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Soylu, tarihi ve kritik bir seçime gittiklerini söyledi.
Bu coğrafyada her seçimin kritik ve önemli olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:
"Dünyada herkesin 'acaba benim olur mu?' diye imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu millet her seçimde oy pusulasıyla bir düğümü çözmüştür. Bir gün ezan-ı Muhammedi'yi aslıyla buluşturmuştur. Bir gün Boğaz Köprüsü yapmış, bir gün köylerle şehirleri bütünleştirmiş, bir gün fabrikalar yapmış, bir gün Türkiye'ye enerji santrali yapmış. Kendisine darbe ile terörle anarşi ile ders vermeye çalışanlara helal oylarıyla beraber ders vermiştir. Bu millet çok büyük sıkıntılar çekti. Bu milleti darbelerle, asılan başbakanlarla dize getirmeye çalıştılar. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, irticacı-laik gibi şekillerde birbirine düşürmek için her şeyi yaptılar. İstediler ki birbirimizin gözünü oyalım. İstediler ki uçak yapmayalım, araba yapmayalım, istediler ki baraj, yol, köprü, Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. köprüyü yapmayalım, büyük, güçlü Türkiye'yi yapmayalım, parmak sallayınca onlara uyalım. Onlar ne isterlerse isterlerse istesin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, onlar neyi istemezse yaptı."
Terör örgütleriyle mücadeleye değinen Soylu, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C ile yapılan mücadelelerin yarım bırakılmaması için destek istedi.
Soylu, yapılan operasyonlar ve hizmetler sonrası Doğu ve Güneydoğu'ya huzur ve güven geldiğini aktardı.
Uyuşturucu ile mücadeleye değinen Soylu, "Avrupa'da, Belçika'da, Hollanda'da üretip kültürümüze, geleneğimize saldırıda bulunuyorlar. Uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Demiştim ki 'Okul önünde uyuşturucu satıcısı görürseniz bacaklarını kırın' Bana ne kadar söz söylemişlerdi. Hiç kimse bizden uyuşturucu satana acıma beklemesin, acımayacağız. Yılbaşından bugüne kadar 10 bin 67 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. İşimiz bitmiş değil, daha işin başındayız. Mahalle mahalle gezerken, her anneye soruyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Hiç endişe etmeyin bu uyuşturucu satıcılarını, bu uyuşturucu illetini Türkiye'den silip süpürmezsek namerdiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti hükümetlerinin yaptığı büyük projeleri sayan Soylu, 3. havalimanı, dev şehir hastaneleri, tüp geçidin yarım bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.
Ekonomik veriler ve turizm rakamları hakkında bilgi veren Soylu, "Geçen yıl İstanbul'a 2,2 milyon turist, bu yıl ise 4,5 milyon kadar turist geldi. Yeni bir bilgi aldım. Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de turist sayımız yüzde 40 arttı. Kılıçdaroğlu yurt dışında yatırımcılara 'Türkiye'ye sakın yatırım yapmayın, Türkiye'ye sakın gelmeyin' demişti." dedi.
CHP ile HDP'nin seçim için yakınlaştığını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"(HDP baraj aşamazsa AK Parti ve Erdoğan daha güçlü gelir) diye 'HDP'ye oy verilsin' diyorlar. Terör örgütleri şımartmaya gelmez. HDP, PKK'nın şubesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin kuruluşundan beri var. Sen nasıl bu partiyi HDP'nin barajı aşması için çalıştırır, adayını cezaevine gönderirsin. Bunun hesabını sandıkta da verecekler öte dünyada da verecekler. Sadece bu mu? Afrin'i süpürdük mü? Evet. Muharem İnce, operasyonun başındaki 'Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim.' diyor. Muharrem İnce sen hayatında bir tahtadan çivi söktün mü? Derdi Temel Paşa değil, derdi 'siz ABD'den izin almadan Afrin'e girip PKK-PYD'yi temizlersiniz.' Biz Avrupa'dan da ABD'den de izin almayız. Muharrem İnce sanki Kandil'in mühendisi gibi 'Kandil'de adam kalmadı, gerek yok oraya gitmeye' diyor. Ok yaydan çıktı. Kandil konusunda Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polis özel harekatımız oraya bayrağı dikmek için çok heyecanlı."
TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, bazı 2. bölge milletvekili adaylarının da katıldığı miting sonrası bakan Soylu, vatandaşlara karanfil dağıttı.
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