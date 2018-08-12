HABER

Burak Ahıskalı'dan "İstanbul'da Yaz Neşesi" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

Burak Ahıskalı'dan "İstanbul'da Yaz Neşesi" konseri

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Burak Ahıskalı, "İstanbul'da Yaz Neşesi" konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilköy Marina Bölgesi'nde düzenlenen konser, yoğun ilgi gördü.

Ahıskalı konserde, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, rock ve pop gibi farklı türlerden eserler seslendirdi.

Barış Manço, Erkin Koray, İbrahim Tatlıses ve Cem Karaca gibi usta sanatçıların şarkılarına yer verilen konserde, izleyiciler de Ahıskalı'ya eşlik etti.

Sanatçıyla sahnede, bağlama, klavye, kanun, vurmalı ve üflemeli çalgılardan oluşan saz ekibi yer aldı.

Etkinlikte emeği olanlara teşekkür eden Ahıskalı, proje kapsamında İstanbullular için her hafta sonu, farklı sanatçılar tarafından yaklaşık 200 konser verildiğini söyledi.

Ahıskalı, konserlerde her tür ve bölgeden şarkılar seslendirdiğini belirterek, izleyenlerin neşesinin eksik olmaması temennisinde bulundu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından
Tunceli'de öldürüle 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildiTunceli'de öldürüle 10 teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Ahıskalı istanbul büyükşehir belediyesi "İstanbul'da Yaz Neşesi"

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.