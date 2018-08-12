İSTANBUL (AA) - Sanatçı Burak Ahıskalı, "İstanbul'da Yaz Neşesi" konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilköy Marina Bölgesi'nde düzenlenen konser, yoğun ilgi gördü.
Ahıskalı konserde, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, rock ve pop gibi farklı türlerden eserler seslendirdi.
Barış Manço, Erkin Koray, İbrahim Tatlıses ve Cem Karaca gibi usta sanatçıların şarkılarına yer verilen konserde, izleyiciler de Ahıskalı'ya eşlik etti.
Sanatçıyla sahnede, bağlama, klavye, kanun, vurmalı ve üflemeli çalgılardan oluşan saz ekibi yer aldı.
Etkinlikte emeği olanlara teşekkür eden Ahıskalı, proje kapsamında İstanbullular için her hafta sonu, farklı sanatçılar tarafından yaklaşık 200 konser verildiğini söyledi.
Ahıskalı, konserlerde her tür ve bölgeden şarkılar seslendirdiğini belirterek, izleyenlerin neşesinin eksik olmaması temennisinde bulundu.
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