Burak Akın'ın ardından teslim olan askerlerin sayısı 6'ya yükseldi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından teslim olan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi askerlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Alınan bilgiye göre, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbayın polise teslim olmasının ardından bir subay ve bir astsubay daha FETÖ üyesi olduklarını beyan ederek savcılığa başvurdu.
Subay rütbesindeki askerin işlemlerin ardından emniyete gönderildiği, astsubayın ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(AA)
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