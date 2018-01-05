HABER

Burak Yılmaz'ın yaptığı kaza güvenlik kamerasında (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHATrabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burak Yılmaz kullandığı lüks otomobille 10 Aralık'ta takla atarak bir cipe çarpmıştı. Burak Yılmaz kazanın hemen ardından olay yerinden ayrılmıştı. Görüntülerde seyir halinde olan Yılmaz'ın aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ardından aracın devrildiği görülüyor. Bir süre sonra lüks bir araç gelerek Yılmaz'ı alıyor. Araca Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ile Akhisarsporlu Olcan Adın biniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyayı alt üst eden kehanetler

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!

Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!

'MHP için tek yol AK Parti listelerinden seçime girmek'

'MHP için tek yol AK Parti listelerinden seçime girmek'

Şarjda bırakıldı, 4 iş yeri ile 1 otomobili yaktı

Şarjda bırakıldı, 4 iş yeri ile 1 otomobili yaktı

IŞİD sanığı: Ruh halime göre eylem yerini belirleyecektim!

IŞİD sanığı: Ruh halime göre eylem yerini belirleyecektim!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.