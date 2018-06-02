"Burası emin insanların yönettiği bir ülkedir"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilesiniz ki ne Avrupa, ne Amerika bizim güçlü olmamızı istemez. Bilesiniz ki birçok ülke Türkiye'nin ayakları üzerinde durmasını istemez." dedi. Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı Plevne Nikah salonunda yapılan sahura katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada çok zor zamanların yaşandığını belirterek, "Bizim hep beraber bir gücümüz var. Sizin gücünüz, bizim gücümüz reyin dışında, oyun dışında başka bir güç değildir. Bugün eğer Türkiye ayakta duruyorsa eğer Bugün Türkiye hedeflerine ve istikametine emin adımlarla yürüyorsa eğer bu kadar saldırılardan sonra Türkiye şu anda 2017'de yüzde yedi buçuk büyüyorsa, turist sayımız tekrar 33 milyona, 2018 itibarıyla da 40 milyonu hedefleyecek bir rakama ulaşma konusunda bir hedef koyabiliyorsa bir taraftan sanayimiz bir taraftan ticaretimiz gelişiyorsa bunun bir tek nedeni var. Demokrasi. Yani bu kadar büyük saldırılara karşı, ayakları yere sağlam basan, reyle oyla ve sandıkla birlikte ciddi bir şekilde kendisini zeminine rapteden bir demokrasi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün Türkiye'nin Cerablus, Azez, Marel olmak üzere 2 bin kilometrelik bir alana müdahale ettiğini anlatarak, "Orada Türkiye DEAŞ'ın elinde olan, DEAŞ'ın denetiminde olan alanı temizledi ve 2 bin kilometrekare güvenlik hattı, güvenli bir hat oluşturdu. Yetmedi bir de PYD'nin üzerine koymuş olduğu birtakım hevesleri ve idealleriyle beraber sınırlarımızda ve sınırlarımız etrafında oluşturabileceği bir koridora izin vermedi. Başka ülkeler istemesine rağmen buna izin vermedi. Şunu çok net söyleyeyim bundan 15 yıl önce, bundan 20 yıl önce, bundan 30 yıl önce hayaldi. Bunları kimse ama kimse böyle bir şekilde düşünemezdi. Bizim bir taraftan Afrin'e gireceğimizi, orada PYD ve PKK'ya önemli bir operasyon gerçekleştireceğimizi kimse düşünemezdi." ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarı ile Türkiye'de önemli değişimler yaşandığını dile getiren Soylu, şunları söyledi: "Özellikle PKK terörünün 1990'lı yıllarda aldığı hal, ardından bir de 28 Şubatla beraber Türkiye'de özellikle dindar kesim üzerine temel hak ve hürriyetler konusunda yüklenme Türkiye'de bambaşka bir tabloyu oluşturuyordu. Bunların şu anda hiçbiri yok. Türkiye ayaklarının üzerinde duruyor. Bir taraftan şehir hastaneleri yapıyor. Bir taraftan 20 bin kilometrenin üzerinden bölünmüş yol yapıyor. Bir taraftan Türkiye'nin her tarafında suyu sağlayabilecek barajlarını gerçekleştiriyor. Diğer taraftan benim güzel ülkem 81 vilayette altını çizerek söylüyorum çocuklarını, gençlerini ilimle ve bilimle buluşturuyor.