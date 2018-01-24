Burası Isparta! Arızalanan uçak karayoluna indi!

Isparta Sivil Havacılık Okulu'ndan havalanan eğitim uçağı, bir süre sonra kuleye arıza alarmı verdi. Pilot, tek motorlu eğitim uçağını sorunsuz bir şekilde Isparta-Gönen karayoluna indirdi.
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özel havacılığa ait eğitim uçağı. Havalandıktan sonra arızalanıyor, karayoluna indiriyorlar. Çok şükür ölen yaralanan yok. Herhangi bir yaralanma ya da hasar bilgisi ulaşmadı bana." dedi.
AFAD yetkilileri de bu konuda ulaşan bir yardım talebi olmadığını belirtti. Uçağın okulun imkanlarıyla bulunduğu yeren kaldırılacağı bildirildi.
AA
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