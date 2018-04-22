Buray konseri büyük ilgi gördü

Ünlü sanatçı Buray, Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava konserinde Adıyaman’daki hayranlarıyla buluştu.

Adıyaman Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Adıyamanlı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Buray, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadyumunda gerçekleşen ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu ile binlerce Adıyamanlının yoğun ilgi gösterdiği konserde, hayranları da sanatçının ‘İstersen’, ‘Sen Sevda mısın’, ‘Aşk mı Lazım’, ‘Seni Sevmiyorum Artık’ı parçalarına eşlik etti. Buray, Adıyaman’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini kente davet eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.

Konser sonunda engelli bir Buray hayranıyla sahneye çıkan Başkan Kutlu, Buray’a, çiçek ve 3. Lige çıkma başarısı gösteren Adıyaman 1954 Spor’un atkısını hediye etti.