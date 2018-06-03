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Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 02:40 | Son Güncelleme

Burdur’da, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler Süleyman Alptekin (17) ile Bekir Kaya (16) yaşamını yitirdi.

Burdur'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü

Kaza Köy İçi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Süleyman Alptekin ile Bekir Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, Süleyman Alptekin ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında Kaya ve Alptekin’in başında kask olmadığı öğrenildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alan Kaya ve Alptekin’in yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Fenalaşan kişilere acil serviste müdahale edildi. Kaya ve Alptekin’in cenazeleri morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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