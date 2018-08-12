Burdur'da nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Bucak ilçesine Boğazköy'de Hatice Damla Akbaş'ın, dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Damla Akbaş, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DHA
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