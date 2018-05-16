HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Hoş geldin ya-şehri Ramazan. 2018 yılının Ramazan ayı başlıyor. Bu hayırlı ayda Burdurlular da oruç tutup ibadet edecekler. Tabi oruç tutarken sahur, imsak ve iftar vakitlerine dikkat etmek gerekiyor. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Burdur'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Burdur için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Burdur'da sıcak yaz akşamları yaklaşırken Ramazan ayı da başlıyor. Uzun süren günler nedeniyle sahura kalkmak daha çok gerekli oluyor. Peki ilk sahur saat kaçta olacak ve ilk orucun açılması için ne kadar beklenecek? Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Burdur'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Burdurlular saat kaçta kalkacaklar?

Burdur için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Burdur ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BURDUR 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:04 05:42 13:01 16:50 20:09 21:40
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:03 05:41 13:01 16:50 20:10 21:41
3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:01 05:40 13:01 16:51 20:11 21:42
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:00 05:39 13:01 16:51 20:11 21:44
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:59 05:39 13:01 16:51 20:12 21:45
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:58 05:38 13:01 16:51 20:13 21:46
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:57 05:37 13:02 16:51 20:14 21:47
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:56 05:37 13:02 16:52 20:15 21:48
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:55 05:36 13:02 16:52 20:15 21:49
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:54 05:35 13:02 16:52 20:16 21:51
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:53 05:35 13:02 16:52 20:17 21:52
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:52 05:34 13:02 16:53 20:18 21:53
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:51 05:34 13:02 16:53 20:19 21:54
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:50 05:33 13:02 16:53 20:19 21:55
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:49 05:33 13:02 16:53 20:20 21:56
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:48 05:32 13:03 16:53 20:21 21:57
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:48 05:32 13:03 16:54 20:21 21:58
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:47 05:32 13:03 16:54 20:22 21:59
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:46 05:31 13:03 16:54 20:23 22:00
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:46 05:31 13:03 16:54 20:23 22:01
21 05 Haziran 2018 Salı 03:45 05:31 13:03 16:55 20:24 22:02
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:45 05:30 13:04 16:55 20:25 22:03
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:44 05:30 13:04 16:55 20:25 22:03
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:44 05:30 13:04 16:55 20:26 22:04
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:43 05:30 13:04 16:56 20:26 22:05
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:43 05:30 13:04 16:56 20:27 22:06
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:43 05:30 13:04 16:56 20:27 22:06
28 12 Haziran 2018 Salı 03:43 05:30 13:05 16:56 20:28 22:07
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:42 05:30 13:05 16:56 20:28 22:08
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:42 05:30 13:05 16:57 20:29 22:08

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN 8 PRATİK UYGULAMA

  • Orucunuzu 2-3 adet hurma ve yarım su bardağı su (Mide hacmini fazla doldurmamak adına) ile açın.
  • Orucunuzu açtıktan sonra 10 dakika bekleyin, dinlenin. Daha sonra çorba ile devam edin.
  • Mutlaka sahura kalkın. Ramazan'ın ikinci haftasından sonra yavaşlayacak olan metabolizmanızı öğün atlayarak daha da yavaşlatmayın. Bir bardak su içip niyetlenmeyin, sahuru erken kahvaltı gibi düşünüp sağlıklı doğru besinlerle hazırlanmış kahvaltınızı yapın.
  • Tüketeceğiniz besinleri iftar – sahur arasında 4-5 öğüne yayın.
  • Çay kahve tüketimini yemekten 1 saat sonraya bırakın. Çay, kahve yerine sizi rahatlatıp, dinlendirecek ve sindiriminize yardımcı olacak olan bitki çaylarını tercih edin.
  • Günlük su ihtiyacınızı öğün aralarına yayın, yemekler ile birlikte su içmeyin.
  • Künefe, revani, tulumba tatlısı, kemalpaşa yerine sütlü tatlıları-sütlaç, muhallebi, kazandibi, tavukgöğsü- veya meyve tatlılarını tercih edin.
  • Lokmalarını yutmayınız, yavaş yavaş tadına vararak yemek yiyiniz.

RAMAZANDA LOKANTA İŞLETMEK CAİZ MİDİR?

Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler (Bakara, 2/185; İbn Mâce, Sıyâm, 11-13). Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur. Lokanta sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler.


PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Atatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişmeAtatürk Lisesi'ndeki 'İzmir Marşı' krizinde yeni gelişme
“İki Devlet Bir Millet” Maltepe’de buluştu“İki Devlet Bir Millet” Maltepe’de buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur Ramazan imsakiyesi iftar vakti imsak vakti sahur

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Diyarbakır iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Diyarbakır iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.