Burdur iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Burdur'da sıcak yaz akşamları yaklaşırken Ramazan ayı da başlıyor. Uzun süren günler nedeniyle sahura kalkmak daha çok gerekli oluyor. Peki ilk sahur saat kaçta olacak ve ilk orucun açılması için ne kadar beklenecek? Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Burdur'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Burdurlular saat kaçta kalkacaklar?
Burdur için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Burdur ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
BURDUR 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:04
|05:42
|13:01
|16:50
|20:09
|21:40
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:03
|05:41
|13:01
|16:50
|20:10
|21:41
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:01
|05:40
|13:01
|16:51
|20:11
|21:42
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:00
|05:39
|13:01
|16:51
|20:11
|21:44
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:59
|05:39
|13:01
|16:51
|20:12
|21:45
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:58
|05:38
|13:01
|16:51
|20:13
|21:46
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:57
|05:37
|13:02
|16:51
|20:14
|21:47
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:56
|05:37
|13:02
|16:52
|20:15
|21:48
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:55
|05:36
|13:02
|16:52
|20:15
|21:49
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:54
|05:35
|13:02
|16:52
|20:16
|21:51
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:53
|05:35
|13:02
|16:52
|20:17
|21:52
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:52
|05:34
|13:02
|16:53
|20:18
|21:53
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:51
|05:34
|13:02
|16:53
|20:19
|21:54
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:50
|05:33
|13:02
|16:53
|20:19
|21:55
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:49
|05:33
|13:02
|16:53
|20:20
|21:56
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:48
|05:32
|13:03
|16:53
|20:21
|21:57
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:48
|05:32
|13:03
|16:54
|20:21
|21:58
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:47
|05:32
|13:03
|16:54
|20:22
|21:59
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:46
|05:31
|13:03
|16:54
|20:23
|22:00
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:46
|05:31
|13:03
|16:54
|20:23
|22:01
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:45
|05:31
|13:03
|16:55
|20:24
|22:02
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:45
|05:30
|13:04
|16:55
|20:25
|22:03
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:44
|05:30
|13:04
|16:55
|20:25
|22:03
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:44
|05:30
|13:04
|16:55
|20:26
|22:04
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:43
|05:30
|13:04
|16:56
|20:26
|22:05
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:43
|05:30
|13:04
|16:56
|20:27
|22:06
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:43
|05:30
|13:04
|16:56
|20:27
|22:06
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:43
|05:30
|13:05
|16:56
|20:28
|22:07
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:42
|05:30
|13:05
|16:56
|20:28
|22:08
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:42
|05:30
|13:05
|16:57
|20:29
|22:08
Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.
Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.
SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN 8 PRATİK UYGULAMA
RAMAZANDA LOKANTA İŞLETMEK CAİZ MİDİR?
Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler (Bakara, 2/185; İbn Mâce, Sıyâm, 11-13). Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur. Lokanta sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler.
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