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Burdur İnsuyu Mağarası ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

Burdur İnsuyu Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.Burdur- Antalya karayolunun 14’üncü kilometresinde bulunan ve bir süre önce içerisinde yapılacak çalışmalar nedeniyle ziyarete kapatılan İnsuyu Mağarası çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Burdur İnsuyu Mağarası ziyarete açıldı

Burdur İnsuyu Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.
Burdur- Antalya karayolunun 14’üncü kilometresinde bulunan ve bir süre önce içerisinde yapılacak çalışmalar nedeniyle ziyarete kapatılan İnsuyu Mağarası çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından ışıklandırma sistemi yenilenen, güvenlik kamerası ve acil çağrı sistemi kurulan İnsuyu Mağarası’nın çevre düzenlenmesi de tamamlandı.
Burdur Valisi Şerif Yılmaz da yeniden ziyarete açılan İnsuyu Mağarası’nda incelemelerde bulundu. Ülkenin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu’nun yenilenmiş haliyle hak ettiği değeri görmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Vali Yılmaz, ihale sonrası işletmeciliği üstlenen Öğretmenevine de hayırlı olmasını diledi.
Mülkiyeti İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği’ne ait İnsuyu Mağarası işletmeciliği için geçen günlerde pazarlık usulü ihaleye çıkıldı. Yapılan ihalede İnsuyu Mağarası kapı girişi kafeterya, hediyelik eşya, yöresel ürünler işletmeciliğiyle genel saha temizliği ve güvenlik hizmetleri ihalesini Burdur Öğretmenevi Müdürlüğü aldı.

Burdur İnsuyu Mağarası ziyarete açıldı

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