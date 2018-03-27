Burdur KÖYDES’e 17 milyon TL ödenek

AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, KÖYDES projesi için 2017 yılında gönderilen ödeneğin yüzde 100 arttığını ve 17 milyon 133 bin 998 TL’ye yükseldiğini söyledi.
AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 2018 yılı için KÖYDES Projesi kapsamında Burdur’a 17 milyon 133 bin 998 TL ödenek ayrıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde köylerin içme suyu, yol ve altyapı ile kanalizasyon eksikliklerinin ödenek ile karşılanacağını belirten Petek, “Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en üst seviyelere taşımak için, KÖYDES Projesi kapsamında kullanılmak üzere İlimize daha fazla ödeneğin ayrılması için İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2018 Yılı KÖYDES projesi için 17 milyon 133 bin 998 TL ödenek ayrılmıştır. En büyük kırsal kalkınma projesi olan köylerin altyapılarının desteklenmesi projesi köylerimizin başta yol ve içme suyu ihtiyaçları olmak üzere temel altyapı eksikliklerini giderme maksadıyla başlatılmış olup, Bu proje ile köylerimizin içme suyu ve yol ihtiyaçları başta olmak üzere kanalizasyon ve benzeri altyapı ihtiyaçları da büyük oranda giderilmektedir” dedi.
Ödenek rakamları
Milletvekili Petek, KÖYDES tarafından Burdur merkez ve ilçelere ayrılan ödenek miktarlarını da açıkladı. Milletvekili Petek, “KÖYDES ile Merkez ilçeye 4 milyon 89 bin 395 TL, Ağlasun ilçemize 788 bin 300 TL, Altınyayla ilçemize 552 bin 350 TL, Bucak ilçemize 4 milyon 188 bin 950 TL, Çavdır ilçemize 779 bin 728 TL, Çeltikçi ilçemize 470 bin 728 TL, Gölhisar ilçemize 1 milyon 30 bin 243 TL, Karamanlı İlçemize 617 bin 435 TL, Kemer İlçemize 342 bin 182 TL, Tefenni İlçemize 1 milyon 109 bin 447 TL ve Yeşilova ilçemize 3 milyon 165 bin 515 TL ödenek ayrılmıştır” diye konuştu. Daha yaşanabilir köyler İçin Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ‘a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ ya teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.
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