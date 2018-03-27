Burdur KÖYDES’e 17 milyon TL ödenek

AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, KÖYDES projesi için 2017 yılında gönderilen ödeneğin yüzde 100 arttığını ve 17 milyon 133 bin 998 TL’ye yükseldiğini söyledi.

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 2018 yılı için KÖYDES Projesi kapsamında Burdur’a 17 milyon 133 bin 998 TL ödenek ayrıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde köylerin içme suyu, yol ve altyapı ile kanalizasyon eksikliklerinin ödenek ile karşılanacağını belirten Petek, “Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en üst seviyelere taşımak için, KÖYDES Projesi kapsamında kullanılmak üzere İlimize daha fazla ödeneğin ayrılması için İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2018 Yılı KÖYDES projesi için 17 milyon 133 bin 998 TL ödenek ayrılmıştır. En büyük kırsal kalkınma projesi olan köylerin altyapılarının desteklenmesi projesi köylerimizin başta yol ve içme suyu ihtiyaçları olmak üzere temel altyapı eksikliklerini giderme maksadıyla başlatılmış olup, Bu proje ile köylerimizin içme suyu ve yol ihtiyaçları başta olmak üzere kanalizasyon ve benzeri altyapı ihtiyaçları da büyük oranda giderilmektedir” dedi.