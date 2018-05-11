Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) mezuniyet töreni düzenlendi.
Üniversitenin kent merkezindeki kampüsünün önünde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Öğrenciler, ellerinde mizah yüklü pankartlar taşıdı. MAKÜ Halk Oyunları Topluluğu tarafından gösteri sergilendi.
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, buradaki törende yaptığı konuşmada, 2017-2018 akademik yılını başarıyla bitirmenin, mezun olacak öğrencileri uğurlamanın onur, sevinç ve hüznünü bir arada yaşadıklarını ifade etti.
Öğrencilere hayatlarında başarı dileyen Korkmaz, "Her veda zordur ancak öğrencilerimizin kazanmış oldukları bilgi, beceri ve tutumlarını bu necip milletin menfaatlerine kullanacak olmaları yegane teselli kaynağımızdır." dedi.
Bölüm birincileri, ödüllerini aldıktan sonra mezuniyet kütüğüne plaketlerini çaktı.
Mezuniyet andının okumasının ardından öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.
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