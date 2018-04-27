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Burdur merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:58 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin, örgütün sözde sorumlularıyla görüşmeye devam ettikleri öne sürüldü

Burdur merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Burdur merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Batman, Gümüşhane, Gaziantep, Denizli, Konya, Karaman, Şanlıurfa'da, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, örgütün sözde sorumlularıyla kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından iletişim kurmaya devam ettikleri öne sürüldü.

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Burdur FETÖ/PDY operasyon

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