Burdur merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Burdur merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün 16'sı yakalanmıştı.
Şüphelilerin, örgütün sözde sorumlularıyla kontörlü, ankesörlü ve büfelerdeki telefonlardan iletişim kurmaya devam ettikleri öne sürülmüştü.
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