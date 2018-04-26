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Burdur Valisi milletvekili aday adaylığı için istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Burdur Valisi milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.
Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz, bugün AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00’da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor.

Şerif Yılmaz:
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, ilköğrenimini Turgutlu Bozkır Köyü İlkokulunda, ortaöğrenimini Uşak Ömer Bedrettin Uşaklıgil Ortaokulunda, lise öğrenimini Manisa Lisesinde tamamlayıp, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girerek 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Uşak Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamıştır. 3 yıllık kaymakam adaylığı döneminde “bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek” üzere 1987-1988 yılları arasında 1 yıl süreyle İngiltere’ye gönderildi. İngiltere’de bulunduğu esnada İngiltere Kamu Yönetimiyle ilgili inceleme ve araştırmalarda bulundu. Kaymakam adaylığı döneminde Uşak-Banaz ve Bolu-Mudurnu Kaymakam Vekillikleri yaptı ve 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak Azdavay Kaymakamlığına atandı. Yılmaz, 11.09.2009-16.08.2012 tarihleri arasında Tokat Valisi, 23.08.2012-15.05.2013 tarihleri arasında Kayseri Valisi ve 24.05.2013-17.06.2016 tarihleri arasında Kütahya Valisi olarak görev yaptıktan sonra, 01.06.2016 tarihinde Burdur Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce biliyor.

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