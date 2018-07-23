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Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 06:19 | Son Güncelleme

Merkez üssü Yeşilova olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Yeşilova burdur deprem

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