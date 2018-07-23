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Burdur'da 4.6'lık deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde baat 05.40'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde baat 05.40'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, herhangi can veya mal kaybı olmadığını, ancak tedbir amaçlı bir ekibi Kavakköyü'ne gönderdiklerini söyledi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Kavakköyü yakınlarında Richter Ölçeği'ne göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.40'ta, 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Kavakköyü'nün yaklaşık 3.49 kilometre uzağında meydana geldi. Deprem Burdur merkez ve bütün ilçelerinde de hissedildi. Depremin merkez üssü olan Kavakköyü'nün Muhtarı Mehmet Acar, "Depremi hissettik ama köyümüzde herhangi can veya mal kaybı olmadı" dedi. AFAD EKİBİ KÖYE YÖNLENDİRİLDİ AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, depremden dolayı herhangi can veya mal kaybı olmadığını, ancak tedbir amaçlı bir ekibi Kavakköyü'ne gönderdiklerini, ekibin incelemeler yaptığını söyledi. Kentin birinci derece deprem bölgesi olduğunu aktaran Burdur'da oturan vatandaşlar ise 1971 depremini yaşadıklarını, 1995 Dinar depreminden büyük ölçüde etkilendiklerini, can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

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Burdur'da 4.6'lık depremBurdur'da 4.6'lık deprem
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