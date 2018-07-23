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Burdur'da 59 yaşındaki kayıp kadın aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

Burdur'da 59 yaşındaki kayıp kadın aranıyor

Burdur'da gece saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 59 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçebağ köyünde ikamet eden Ayşe Ot (59), gece saat 01.30'da oğlu Barış Ot'la oturduğu evden dışarıya çıktı.

Kapı sesi duyan Barış Ot, dışarıya çıktığında annesini göremedi. Ot, çevrede yaptığı aramada annesini bulamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ekipleri de sevk edildi. Ot'un bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.

Barış Ot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece yatağına yatırdım, daha sonra dışarıya çıkmış, bahçede görünce içeriye aldım. Tekrar dışarıya çıkar diye anahtarı aldım, zorla anahtarı benden aldı. 'Hava almak için dışarıya da mı çıkmayacağım?' dedi. Odama geçtim 5 dakika içinde dışarıya tekrar çıkmış. Aşağıdan birtakım sesler duydum. Bunun üzerine bahçeye indim. O saatten beri arıyoruz, hiçbir yerde yok." dedi.

Ayşe Ot'un bir ay önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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AFAD arama Ayşe Ot Burdur Jandarma kaybolma

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