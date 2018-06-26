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Burdur'da Ak Parti'lilerden kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:34 | Son Güncelleme

BURDUR'da Ak Parti'liler seçim sonuçlarını kutladı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Ak Parti'liler seçim sonuçlarını kutladı.

Burdur'da Ak Partililer, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin seçimden birinci çıkması ve Burdur'dan 2 milletvekili kazanılmasını kutladı. İl binasında toplanan partililer yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Bazı partililer de araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoya MHP'liler de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamada konuşan Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, "Halkın önüne hizmet etmek için çıkarken, çizgimizden sapmadık. Doğruluğumuzdan taviz vermedik. Hakka ve hakikate inandık ve bu yolda yürümeye devam ettik. 17 yıllık bir parti 16 yıldır iktidarda. Biz gücümüzü önce rabbimizden sonra milletimizden alıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Sevinçliyiz, mutluyuz. Anadolu ihtilali gerçekleşti" dedi.

İl Başkanı Volkan Mengi de seçim çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti. Bayram Özçelik ve teşkilat üyeleri daha sonra kutlama etkinliklerine katılmak için Bucak ilçesine gitti.

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