Burdur'da bebek ölümünde ihmal iddiası

Burdur'un Çavdır ilçesinde, Mutlu ve Özlem Çelikli çifti, bebeklerinin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla doktor ve hemşireler hakkında suç duyurusunda bulunurken, Burdur İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üç çocuk annesi Özlem Çelikli (29), AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki bebeğini "kan uyuşmazlığı" nedeniyle doğumdan 3,5 ay sonra kaybettiğini belirterek, 38 hafta 6 günlük hamile olduğu beşinci bebeğinin doğumu için 2 Nisan Pazartesi günü Burdur Devlet Hastanesine gittiğini kaydetti.

Hastaneye yattığını ve dün öğle saatlerinde doktorun suni sancıyla doğumu gerçekleştirmek istediğini öne süren Çelikli, kendisine birkaç kere iğne yapıldığını ve serum verildiğini anlatarak, şu iddialarda bulundu:

"Ben eşimi çağırdım, 'Olmuyor böyle, bana eziyet ediyorlar. Normal doğum olmayacaksa sezaryen yapsınlar' dedim. O sırada doktor hanım bırakıp evine gitmiş. Hemşireler doktora telefon açtıklarını, iğne ile serumu bekleyeceklerini söylediler. Daha sonra çok sancım oldu. Bebeğim sağlıklıydı, sezaryene bile götürürken bebeğimin kalbi atıyordu. Ben bebeğimi hissediyordum. Banyoda üzerime sıcak su tuttular, çok eziyet ettiler. Daha sonra bebeğin kalbi az atıyor diye beni o sancıyla sezaryene götürdüler. Sezaryandan geldikten bir saat sonra çoçuğumun öldüğünü öğrendim."