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Burdur'da cep telefonu hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:36 | Son Güncelleme

Hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Burdur'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Konak Mahallesi'nde cep telefonu satan bir dükkandan 29 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve 236 lira paranın çalınması üzerine, çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Celal A'yı çaldığı malzemeler ile yakaladı.

Çalınan eşyalar iş yeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan ve ifade işlemleri devam eden şüphelinin dükkanın arka tarafında bulunan pencereden içeri girdiğini söylediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur hırsızlık

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