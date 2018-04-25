Burdur'da cep telefonu hırsızlığı

Burdur'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Konak Mahallesi'nde cep telefonu satan bir dükkandan 29 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve 236 lira paranın çalınması üzerine, çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Celal A'yı çaldığı malzemeler ile yakaladı.
Çalınan eşyalar iş yeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan ve ifade işlemleri devam eden şüphelinin dükkanın arka tarafında bulunan pencereden içeri girdiğini söylediği belirtildi.
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