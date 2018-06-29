Burdur'da cinayet

Burdur merkeze bağlı Çatağıl köyünde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, süt kamyonu şoförü Mehmet Akbulut (33) ile çiftçilikle uğraşan E.A, Çatağıl köyü süt toplama merkezi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bu sırasında E.A, tabancasıyla Akbulut'un başına bir el ateş etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Akbulut, çevredekilerin yardımıyla otomobille hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Akbulut'un cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada hastane önünde bulunan Akbulut'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından kaçan E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

