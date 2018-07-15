Burdur'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açılırken, şehit kabirleri ziyaret edilerek, dua edildi. Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı. Cumhuriyet Parkı'ndaki serginin açılışına Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Hasan Şıldak, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında pek çok ilimizde olduğu gibi ilimizde de o günün ruhunu yaşatacak ve bizlere hiç unutturmayacak karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi gerçekleştiriyoruz. Çok anlamlı, hepimizin çok dersler çıkarması gereken bir gün" dedi. Vali Şıldak, sergiyi 15 Temmuz günü darbeci general Semih Terzi'yi öldüren ve daha sonra Terzi'nin korumaları tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ve Özel Harekat Dairesi'ne yapılan saldırıda şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın annesi Fadime Altay ile birlikte açtı. Daha sonra 15 Temmuz'u anlatan 32 fotoğrafın bulunduğu sergi katılımcılar tarafından gezildi. Serginin ardından Vali Şıldak ve beraberindekiler Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyüne giderek 1997 yılında Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti. Yıldırım'ın evinde Kuran okunması ve dua edilmesinden sonra 15 Temmuz günü Özel Harekat Dairesi'ne yapılan saldırıda şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polis Memuru Akif Altay'ın kabrine karanfil bırakıldı. Kuran okundu ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Ardından da Ali Yıldırım'ın kabri ziyaret edilerek dua edildi. Etkinlikler kapsamında Burdur Ulu Cami'de mevlit ve Kuran okunarak şehitler için dua edildi.



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