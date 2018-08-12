Burdur'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğil köyünde açık alanda yapılan düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla havaya ateş açıldı.
Tabancadan çıkan kurşunlardan biri başına isabet eden 12 yaşındaki Furkan Toprak ağır yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Havaya ateş açan kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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