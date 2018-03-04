Burdur'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Ö. (18) idaresindeki 15 DC 893 plakalı otomobil, Hızır İlyas Mahallesi Dodurga Sokak'ta yol kenarındaki ağaca çarptı.
Araçta sıkışan sürücü ve Şahin Türkeç (21), ekipler tarafından çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Murat Ö, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Türkeç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.
AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası
Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi
Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum