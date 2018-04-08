Burdur'da ev yangını

Burdur'da görme engelli yaşlı kadının evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karasenir Mahallesi'nde oğluyla yaşayan 72 yaşındaki görme engelli Gülşen Tosun, akşam yemeği hazırlamak için ocağa yemek koydu.

Odasında yemeğin pişmesini bekleyen yaşlı kadın, mutfaktan ısı ve ses geldiğini fark etmesi üzerine dışarıya çıkarak yardım istedi. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı.

Komşularının çağırmasıyla eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı kadının çay ocağında çalışan 46 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Tosun, gazetecilere, yangın çıktığı sırada işte olduğunu belirtti.

Kendisi işe gittiğinde annesinin evde yalnız kaldığını ifade eden Tosun, "Beş yıldır annemin bakımı bana ait. Evde tek başına yemek hazırlarken ocağa koyduğu yemek yanmış. Yangın oradan başlamış. Annemi tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. İtfaiye yangını söndürdü. Evimiz harabe, her tarafı göçüyor, akıyor. Yetkililerden yardım istiyorum. Annemin gözleri hiç görmüyor, yardıma muhtaç." dedi.

Gülşen Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.