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Burdur'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 00:37 | Son Güncelleme

Müstakil bir evde çıkan ve evin yanındaki samanlığa sıçrayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü

Burdur'da müstakil bir evde çıkan ve evin yanındaki samanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı İnsuyu köyünde ikamet eden Hüseyin Sağlık, ailesiyle misafirliğe gitti.

Ev sakinleri misafirlikte iken çıkan yangın, kısa sürede evin yanında bulunan samanlığa sıçradı.

Komşuların bildirmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ev sahibi Sağlık, samanlığın yanındaki ahırda bulunan hayvanlarını komşularının yardımıyla kurtardı.

Ev sakinlerinin, yangının, misafirliğe giderken çalışır durumda bıraktıkları çamaşır makinesinden çıktığını tahmin ettikleri öğrenildi.

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Burdur EV YANGINI İnsuyu köyü

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