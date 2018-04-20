Burdur'da ev yangını

Burdur'da müstakil bir evde çıkan ve evin yanındaki samanlığa sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı İnsuyu köyünde ikamet eden Hüseyin Sağlık, ailesiyle misafirliğe gitti.
Ev sakinleri misafirlikte iken çıkan yangın, kısa sürede evin yanında bulunan samanlığa sıçradı.
Komşuların bildirmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan ev sahibi Sağlık, samanlığın yanındaki ahırda bulunan hayvanlarını komşularının yardımıyla kurtardı.
Ev sakinlerinin, yangının, misafirliğe giderken çalışır durumda bıraktıkları çamaşır makinesinden çıktığını tahmin ettikleri öğrenildi.
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum