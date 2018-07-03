Burdur'da FETÖ/PDY davası

Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık, 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan U. ve avukatı katıldı.
Söz verilen sanık, üzerine atılan suçları kabul etmeyerek beraatini veya uygun görülmesi halinde tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatı ve iddia makamını da dinledikten sonra sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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