Burdur'da FETÖ/PDY mütevelli heyeti çatı davası

BUDUR (AA) - Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklardan 5'i Antalya, biri Konya, diğeri de Düzce'den geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmada 16'sı tutuklu biri tutuksuz 17 sanık ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan bir sanık da mazereti nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Örgütün sözde Burdur bölge sorumlusu olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ayhan Y, savunmasında silahlı ya da silahsız terör örgütüne üye olmadığını, Antalya'dan ekonomik nedenlerden dolayı meyvecilik sektöründe çalışmak için Burdur'a geldiğini belirtti.

Adnan Y, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra silahlı terör örgütünün üye ve yöneticisi olmaktan dolayı arandığını öğrendiğini, Isparta'da gözaltına alındığını anlatarak, "FETÖ'nün il imamlığı ve mütevelli heyetinden olma iddiasını kabul etmiyorum. İzmir Ödemiş'te Tulu AŞ'nin ve İzmir Torbalı'da Yunus AŞ'nin inşaat işlerinden sorumluydum." dedi.