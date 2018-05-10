HABER

Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:45 | Son Güncelleme

Cihan Medya sorumlusu olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu örgütün Burdur Cihan Medya sorumlusu olduğu öne sürülen Mürsel K. Isparta'da yakalandı.

Burdur'a getirilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahçeli Twitter'dan bombaladı: Tek kelimeyle yazıklar olsunBahçeli Twitter'dan bombaladı: Tek kelimeyle yazıklar olsun
İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
Tatyana olayında sır perdesi aralandı! Tatyana olayında sır perdesi aralandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Burdur tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Cuma mesajları 2018 - Etkileyici ve anlamlı, en güzel Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Cuma mesajları 2018 - Etkileyici ve anlamlı, en güzel Cuma mesajları (Cuma mesajları resimli 2018)

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 10 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 10 Mayıs Süper Loto sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.