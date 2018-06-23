Burdur'da FETÖ/PDY operasyonu

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kişi yakalandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen A.T.E. kent merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı.
A.T.E'nin, örgütün sözde emniyetteki bazı kadın polis sorumlularından olduğu belirtildi.
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