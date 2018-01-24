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Burdur'da gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 18:00 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 25'inci yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda anma etkinliği yapıldı. Etkinliğe CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Osman Gök, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Salih Kepenek ile vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan ADD Şube Başkanı Salih Kepenek, Ülkemizin bağımsızlığı, cumhuriyet rejiminin devamı için mücadele verirken şehit düşmüş yol arkadaşlarımızı anmak, yaptıkları mücadeleyi hatırlamak, aynı kararlılıkla bayrağı devralmak sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Kanları ile cumhuriyete güç ve hayat verenleri saygı ve minnetle anıyoruz dedi.Katılımcılar daha sonra Uğur Mumcu'nun fotoğraflarının olduğu panoya karanfil bıraktı.

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