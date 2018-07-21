Burdur'da gün batımı güzelliği

BURDUR'da güneşin batışı sırasında ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. Burdur'da güneşin batışı Susamlık Tepe ve Yeşil Tepe'den izlendi. Güneşin ufuk çizgisinde gözden kaybolduğu anları vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Kimileri de ortaya çıkan manzara da özçekim yaptı. Güneşin kentin üzerine yaydığı ışık hüzmeleri fotoğrafçılar için de eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.
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