Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Salih Karataş (45) idaresindeki 07 HG 875 plakalı otomobil, Kozağaç Kavşağı'nda

Hatice Öznur (28) yönetimindeki 07 SFK 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Karataş ve Öznur ile araçlarda bulunan Vesile ( 20), Esra (16), Havva Karataş (7) ile Mehmet Siraç (18) ve Furkan Değirmen (18) yaralandı.

Yaralılar, 122 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

