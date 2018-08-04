Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Burdur-Yeşilova karayolu Karaçal ve Kocapınar köyleri mevkisinde, Yakup Çeliker (67) idaresindeki 20 Y 7628 plakalı otomobil ile Ömer Çetrez (40) yönetimindeki 15 EV 256 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Çeliker ve Çetrez ile araçlardaki Sibel (33), Elif Nisa (11) ve Eymen Çetrez (3), Hacer Çeliker (62) ile Osman Özcan (38) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!
Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat
Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum