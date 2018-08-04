Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Burdur-Yeşilova karayolu Karaçal ve Kocapınar köyleri mevkisinde, Yakup Çeliker (67) idaresindeki 20 Y 7628 plakalı otomobil ile Ömer Çetrez (40) yönetimindeki 15 EV 256 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Çeliker ve Çetrez ile araçlardaki Sibel (33), Elif Nisa (11) ve Eymen Çetrez (3), Hacer Çeliker (62) ile Osman Özcan (38) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

