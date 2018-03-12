Burdur’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı programı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleminde yoğurulup tüm yurdu dizeleriyle saran İstiklal Marşı’nın 97. Kabul yıldönümü, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programla kutlandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de TBMM’de kabul edilmesinin 97. yıldönümü, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen programla kutlandı. Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda, Akif’in hayatı anlatılıp milli mücadelenin zor şartlar altında geçen yılları ve bağımsızlık inancıyla cepheden cepheye koşan milletin azmi paylaşıldı. Şiirlerin, türkülerin okunup, zeybeklerin oynandığı programda öğrencilerin sunduğu müzik dinletisi ve oratoryo büyük beğeni topladı.

Ahmet Polat Karadağ’ın şefliğinde sahne alan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, eşsiz bir dinleti sundu. Programın ardından Akif’in resimlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü için düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, programın ardından düzenlenen törende Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından ödülleri verildi. Ödülleri sahiplerine verip programda görev alan öğrencilere teşekkür eden Vali Yılmaz’ın isteğiyle şiir yarışmasında birinci olan Gökmen Alp Avluklu’dan yazdığı “Milli Marş” isimli şiirini salonda okudu. Vali Yılmaz, programda Mehmet Akif’in “Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın” sözünü hatırlattı.

Programa Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Emniyet Müdürü Arif Çankal, Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.