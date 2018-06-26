HABER

Burdur'da İYİ Parti'den geçersiz oylara itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Burdur'da İYİ Parti'den geçersiz oylara itiraz

İYİ Parti Burdur İl Başkanlığınca, kentteki geçersiz sayılan oylara itiraz edildi.

İYİ Parti İl Başkanlığı, merkez ve ilçelerdeki geçersiz sayılmasına itirazda bulundu.

İtirazın ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, kurul toplantısında talebi değerlendirecek.

Burdur'da kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 1, AK Parti 2 milletvekili çıkarmıştı.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!
Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumuMelih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur itiraz İYİ parti seçim

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.