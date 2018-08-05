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Burdur'da kayıp alzaymır hastası kadın aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:19 | Son Güncelleme

Burdur'da kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 78 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Burdur'da kendisinden haber alınamayan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen 78 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Bozavcı, 2 Ağustos günü akşam evine dönmeyince eşi Mehmet Bozavcı polise başvurdu.

İhbar üzerine emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlattı. Bozavcı'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları il genelinde sürdürülüyor.

Kayıp kadının eşi Mehmet Bozavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin akşam saatlerinde 'Komşuya gidiyorum' diye evden çıktığını belirterek, "Bekledim eve gelmeyince karakola haber verdim. Evin arkasında park var. En fazla oraya giderdi, onun dışında hiç bu kadar uzun süre kaybolduğu olmadı." dedi.

Bozavcı'nın kızı Hatice Ongun ise annesinin kaybolduğunu öğrendiğinde şok yaşadığını ifade ederek, "Haber alır almaz geldim. O gün arama çalışmalarına katıldım. Yetkililere teşekkür ediyorum. Ellerindeki imkan dahilinde aramaları yapıyorlar." diye konuştu.

İnsanların dikkatli olmasını ve belirtilen eşkale uyan, tek başına, yaşlı bir kadın gördüklerinde yetkilileri aramalarını isteyen Ongun, şunları kaydetti:

"Annemin üzerinde kahverengi çiçekli bir etek, ayağında mavi ve siyah renkte farklı terlikler, başında koyu renk eşarp ve üzerinde koyu renk kıyafet vardı. Ancak annem alzaymır hastası olduğu için bir yerde bir kıyafet gördüğü zaman onu kendisinin zannedip üstüne giyebilir. Böylelikle kıyafetini değiştirmiş olabilir. Lütfen insanlar bu özelliklere dikkat ederek böyle bir durumda karşılaştıklarında yetkilileri arasınlar."

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