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Burdur'da Kıbrıs Barış harekatının 44'üncü yıldönümü törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile Gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)- Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile Gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Hasan Okyar tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu. Törende konuşan Hasan Okyar, "Bundan 44 yıl önce Akdeniz'in incisi Kıbrıs Adası dış güçlerin himayesinde kurulan 'Eoka' terör örgütü tarafından 'Enosis' hayalini gerçekleştirmek kan gölüne döndürüldü. Adadaki soydaşlarımıza her türlü işkence ve mezalimi yapmışlardır. Bu mezalime Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız kalıp onlara bu fırsatı vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Soydaşlarımızı kurtararak Kıbrıs'ı barış adası haline getirmek için 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı düzenlenmiş ve bu mezalime son verilmiştir. Bu harekatta 498 arkadaşımız, 70 mücahit ve 270 te Kıbrıs Türkü şehit olmuştur" dedi.

Daha sonra Muharip Gaziler Derneği önünde düzenlenen kokteyle Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Merkez Komutanı Albay Mustafa Merdan da katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, 20 Temmuz Kıbrıs Barış harekatının yakın tarihin şanlı sayfalarında yer aldığını söyledi. Kıbrıs'ın Türkiye'nin yavru vatanı olarak her zaman bağrına bastığı, soydaşların yaşadığı ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Vali Şıldak, "Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantör devlet olarak müdahalesi sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu görevi ifa eden kahraman gazilerimiz ve Türk silahlı kuvvetlerimiz bu başarılı harekatı ülkemize hediye ettiler. Pek çoğu aramızda olan gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi.

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